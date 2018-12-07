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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:18
Окончание моей истории с "зависшим" платежом
В завершении моей истории, которая длилась неделю с "потеряным" переводом на мою карту в Пумб через моби-Пумб-онлайн на сумму больше 8 кГрн., хочу отметить, что мне сегодня без нескольки минут 18 часов позвонили из банка, сообщили, что как я уже знаю что деньги нашли (то что я знаю - определили по тому, что еще вчера я их перебросил на сбер) и извинились. Сказали, что вроде бы проблему пофиксили и в дальнейшем она возникать не должна. Возникло ощущение, что к моему вопросу о сорри-бонусе были готовы (уж не представитель ли банка с данного форума проинформировал ) - потому как сразу уточнили когда и в какое отделение мне будет удобно зайти - они передадут информацию, что мне положен сорри-бонус. В общем то, что начиналось для меня с нервов, в итоге закончилось мило и толерантно.
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:26
А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.
Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:06
Официально поддерживается 5 версия и выше
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:07
Мы рады, что все хорошо закончилось
И еще раз приносим свои извинения
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:17
локап-ы
3дс- приходят на смс
лукапы- нет, гор.линия по тлф.их видит
пробовал с откл.3д- тоже не приходят
шо тупик? звонить каждый раз?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:00
А хто ці лукапи просить?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:31
Re: ПУМБ
А карта чья? Лукап эмитент присылает.
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