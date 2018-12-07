В завершении моей истории, которая длилась неделю с "потеряным" переводом на мою карту в Пумб через моби-Пумб-онлайн на сумму больше 8 кГрн., хочу отметить, что мне сегодня без нескольки минут 18 часов позвонили из банка, сообщили, что как я уже знаю что деньги нашли (то что я знаю - определили по тому, что еще вчера я их перебросил на сбер) и извинились. Сказали, что вроде бы проблему пофиксили и в дальнейшем она возникать не должна. Возникло ощущение, что к моему вопросу о сорри-бонусе были готовы (уж не представитель ли банка с данного форума проинформировал ) - потому как сразу уточнили когда и в какое отделение мне будет удобно зайти - они передадут информацию, что мне положен сорри-бонус. В общем то, что начиналось для меня с нервов, в итоге закончилось мило и толерантно.
Flamingo написав:В завершении моей истории, которая длилась неделю с "потеряным" переводом на мою карту в Пумб через моби-Пумб-онлайн на сумму больше 8 кГрн., хочу отметить, что мне сегодня без нескольки минут 18 часов позвонили из банка, сообщили, что как я уже знаю что деньги нашли (то что я знаю - определили по тому, что еще вчера я их перебросил на сбер) и извинились. Сказали, что вроде бы проблему пофиксили и в дальнейшем она возникать не должна. Возникло ощущение, что к моему вопросу о сорри-бонусе были готовы (уж не представитель ли банка с данного форума проинформировал ) - потому как сразу уточнили когда и в какое отделение мне будет удобно зайти - они передадут информацию, что мне положен сорри-бонус. В общем то, что начиналось для меня с нервов, в итоге закончилось мило и толерантно.
Мы рады, что все хорошо закончилось И еще раз приносим свои извинения
лукапы- нет, гор.линия по тлф.их видит пробовал с откл.3д- тоже не приходят шо тупик? звонить каждый раз?
А хто ці лукапи просить?
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