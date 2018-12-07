Додано: Чет 06 гру, 2018 21:26

А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.



Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...

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