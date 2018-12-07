Если 3дс выключено, то мастер пришлет лукап.v57 написав:мастерпас присылает 3д
тас- локап
3д от того же мастерпаса прилетело
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Додано: Суб 08 гру, 2018 09:00
Re: ПУМБ
Если 3дс выключено, то мастер пришлет лукап.
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:14
в теории именно так
но и при выкл.3д не приходят
писал об этом выше
ладно, закругляемся.
шобы ехать можна и позвонить, а шашечки от скуки
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:18
Re: ПУМБ
Те не, звонить это извращение. Так смс включены? По транзакциям приходят?
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