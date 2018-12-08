|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:00
v57 написав:мастерпас присылает 3д
тас- локап
3д от того же мастерпаса прилетело
Если 3дс выключено, то мастер пришлет лукап.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:14
в теории именно так
но и при выкл.3д не приходят
писал об этом выше
ладно, закругляемся.
шобы ехать можна и позвонить, а шашечки от скуки
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:18
v57 написав:
в теории именно так
но и при выкл.3д не приходят
писал об этом выше
ладно, закругляемся.
шобы ехать можна и позвонить, а шашечки от скуки
Те не, звонить это извращение. Так смс включены? По транзакциям приходят?
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 10:39
PUMB написав: kreuz написав:
А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.
Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...
Официально поддерживается 5 версия и выше
Просьба не прекращать поддержку старого приложения.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1154
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 10:59
kreuz написав:
А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.
Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...
Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:00
Кстати, а как тут работает рассрочка, та что льготная - в плане погашения?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:05
cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:15
qwe_ua написав:
cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.
У меня исчез, и при переустановке уже ничего не предлагает. Каждый раз с нуля просит номер телефона и пароль.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|