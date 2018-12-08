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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2148214921502151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:00

Re: ПУМБ

v57 написав:мастерпас присылает 3д
тас- локап
3д от того же мастерпаса прилетело
Если 3дс выключено, то мастер пришлет лукап.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:14

в теории именно так
но и при выкл.3д не приходят
писал об этом выше

ладно, закругляемся.
шобы ехать можна и позвонить, а шашечки от скуки :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:18

Re: ПУМБ

v57 написав:в теории именно так
но и при выкл.3д не приходят
писал об этом выше

ладно, закругляемся.
шобы ехать можна и позвонить, а шашечки от скуки :)
Те не, звонить это извращение. Так смс включены? По транзакциям приходят?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:39

  PUMB написав:
  kreuz написав:А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.

Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...


Официально поддерживается 5 версия и выше :(

Просьба не прекращать поддержку старого приложения.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:59

  kreuz написав:А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.

Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...

Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:00

Кстати, а как тут работает рассрочка, та что льготная - в плане погашения?
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:05

Re: ПУМБ

cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.

Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:15

  qwe_ua написав:
cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.

Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.

У меня исчез, и при переустановке уже ничего не предлагает. Каждый раз с нуля просит номер телефона и пароль.
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cdj2
 
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