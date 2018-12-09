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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:13
cdj2 написав:
Кстати, как переименовать счета для старой приложухи? А то эта приложуха кредитку и дебетку одинаково светит.
никак
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