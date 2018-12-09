|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:13
cdj2 написав:
Кстати, как переименовать счета для старой приложухи? А то эта приложуха кредитку и дебетку одинаково светит.
никак
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35459
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5643 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38
cdj2 написав: qwe_ua написав:
cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.
У меня исчез, и при переустановке уже ничего не предлагает. Каждый раз с нуля просит номер телефона и пароль.
На днях будет реализован функционал по настройке входа внутри самого приложения
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|