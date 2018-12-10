никак
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:13
никак
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38
На днях будет реализован функционал по настройке входа внутри самого приложения
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:26
ПУМБ
Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04
Важливо:
Обмін сертифіката не можливий в інтернет-банку «ПУМБ Online».
* Депозит «ПУМБ Більше» із 10.12.2018 до 31.12.2018 (включно) можуть оформити клієнти ПУМБ — учасники програми лояльності Mastercard Більше, які розмістили на такий депозит нові гроші, показавши відповідний подарунковий сертифікат у роздрукованому вигляді, замовлений у межах програми лояльності Mastercard Більше.
Під «новими грошима» мається на увазі збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках у «ПУМБ» відносно суми коштів, що станом на 23:59 09.12.2018 були на всіх його депозитних рахунках у національній валюті (депозити до запитання і строкові депозити) в «ПУМБ».
Термін дії сертифіката — до 31.12.2018. (включно).
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