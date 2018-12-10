cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.
Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.
У меня исчез, и при переустановке уже ничего не предлагает. Каждый раз с нуля просит номер телефона и пароль.
На днях будет реализован функционал по настройке входа внутри самого приложения
Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog/item/aktsijnij_depozit_pumb_bilshe Важливо: Обмін сертифіката не можливий в інтернет-банку «ПУМБ Online». * Депозит «ПУМБ Більше» із 10.12.2018 до 31.12.2018 (включно) можуть оформити клієнти ПУМБ — учасники програми лояльності Mastercard Більше, які розмістили на такий депозит нові гроші, показавши відповідний подарунковий сертифікат у роздрукованому вигляді, замовлений у межах програми лояльності Mastercard Більше. Під «новими грошима» мається на увазі збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках у «ПУМБ» відносно суми коштів, що станом на 23:59 09.12.2018 були на всіх його депозитних рахунках у національній валюті (депозити до запитання і строкові депозити) в «ПУМБ». Термін дії сертифіката — до 31.12.2018. (включно).
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Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем
Прикалываетесь? 18% только на 18 мес с выплатой в конце и это с морокой, сертификатом, хождением в банк с наличкой. Есть предложения лучше и с пополнением. Сейчас предложения должны начинаться с такой ставки, а не заканчиваться...
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Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем
Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?
Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем
Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?
Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем
Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?