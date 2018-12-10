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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30
vollena71 написав:
А Вы хотите, что бы люди тарифы на сайте где-то искали, читали, да выписку брали, анализировали
Ссылка просто не открылась, сейчас открылась, стало понятно. =) Спасибо . Ну вы тоже почаще анализируйте, «чтобы» нужно было написать слитно.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:47
PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы
Это ещё что за фантазии?
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