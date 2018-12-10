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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Вам же выше ссылку дали, и процитировали из неё ответы на все эти вопросы
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... umb_bilshe

А Вы хотите, что бы люди тарифы на сайте где-то искали, читали, да выписку брали, анализировали :mrgreen:

Ссылка просто не открылась, сейчас открылась, стало понятно. =) Спасибо . Ну вы тоже почаще анализируйте, «чтобы» нужно было написать слитно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:47

Re: ПУМБ

PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы


Это ещё что за фантазии?
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Alex_ki
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  #<1 ... 2150215121522153
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