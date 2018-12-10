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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2150215121522153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Вам же выше ссылку дали, и процитировали из неё ответы на все эти вопросы
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... umb_bilshe

А Вы хотите, что бы люди тарифы на сайте где-то искали, читали, да выписку брали, анализировали :mrgreen:

Ссылка просто не открылась, сейчас открылась, стало понятно. =) Спасибо . Ну вы тоже почаще анализируйте, «чтобы» нужно было написать слитно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:47

Re: ПУМБ

PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы


Это ещё что за фантазии?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:41

  Oktawa написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:Вам же выше ссылку дали, и процитировали из неё ответы на все эти вопросы
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... umb_bilshe

А Вы хотите, что бы люди тарифы на сайте где-то искали, читали, да выписку брали, анализировали :mrgreen:

Ссылка просто не открылась, сейчас открылась, стало понятно. =) Спасибо . Ну вы тоже почаще анализируйте, «чтобы» нужно было написать слитно.

Вот так вот помогаешь людям, а они еще и хамят в ответ :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:47

  velvet написав:
  PUMB написав:
  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).


А на сайте минфина вашего партнёра такая информация:
"Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки", что лично я воспринял как и остальные, чтобы до подачи заявки не было окончившихся менее, чем за 30 календарных дней депозитов, т.е. новые деньги, а не новые клиенты...
пусть тогда они внесут коррективы, а то получается обман потребителя
вот например как по ОТП указано:
Клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился в течение 6 месяцев до даты подачи заявки
у вас же про действующие вклады ни слова...


Отлично сработано! Я открыл депо по старым условиям и зарегился в бонусной системе, когда имелось ввиду "Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" Через пару дней после регистрации ПУМБ или кто изменил условия "немножко", но срок выплаты еще не пришел. В результате- не выплатили. Браво, красиво... Сейчас пробуем разобраться с "плательщиком" бонусной о причине. Прикольно будет, если не выплачено именно по этой причине, что поменяли задним числом условия.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:18

  Alex_ki написав:
PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы


Это ещё что за фантазии?


Короче - 2 аккаунта Бильше. К одному карта ПУМБ подвязана (второй в списке) к одному нет. для обоих аккаунтов при попытке попасть на страницу с акцией ПУМБ выдает следующее:
ПОМИЛКА
Вибачте, виникла помилка.

Если пытаешься выбрать ПУМБ в фильтре партнера, то не высвечивается ни одного активного предложения
kolyuchy
 
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