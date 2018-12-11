Додано: Вів 11 гру, 2018 22:36

Народ подскажите, какую карту оформить в ПУМБе чтоб открыть депозит в ИБ?

У меня через два дня заканчивается грн. депо в ощаде, и т.к. у них по грн. ставки не очень решил перенести в ПУМБ.

Думаю воспользоваться пумбовской системой перевода с карты на карту т.к. при пополнении родных карт комиссия отсутствует. Возник вопрос по лимитам:



- Максимальна сума одного переказу, без урахування комісії – 25000 грн. 00 коп.

- Максимальна сума переказів на день, без урахування комісії – 75000 грн. 00 коп.

- Максимальна сума переказів на місяць, без урахування комісії – 149999 грн. 99 коп.

- Максимальна кількість переказів на день – 10

- Максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено



На пополнение родных карт эти лимиты тоже распространяются? Если мне нужно будет перекинуть где-то 140к грн. то за один раз это можно сделать? Или прийдется разбивать на шесть платежей?