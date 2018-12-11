Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"? если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
А на сайте минфина вашего партнёра такая информация: "Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки", что лично я воспринял как и остальные, чтобы до подачи заявки не было окончившихся менее, чем за 30 календарных дней депозитов, т.е. новые деньги, а не новые клиенты... пусть тогда они внесут коррективы, а то получается обман потребителя вот например как по ОТП указано: Клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился в течение 6 месяцев до даты подачи заявки у вас же про действующие вклады ни слова...
Отлично сработано! Я открыл депо по старым условиям и зарегился в бонусной системе, когда имелось ввиду "Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" Через пару дней после регистрации ПУМБ или кто изменил условия "немножко", но срок выплаты еще не пришел. В результате- не выплатили. Браво, красиво... Сейчас пробуем разобраться с "плательщиком" бонусной о причине. Прикольно будет, если не выплачено именно по этой причине, что поменяли задним числом условия.
PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы
Это ещё что за фантазии?
Короче - 2 аккаунта Бильше. К одному карта ПУМБ подвязана (второй в списке) к одному нет. для обоих аккаунтов при попытке попасть на страницу с акцией ПУМБ выдает следующее: ПОМИЛКА Вибачте, виникла помилка.
Если пытаешься выбрать ПУМБ в фильтре партнера, то не высвечивается ни одного активного предложения
Народ подскажите, какую карту оформить в ПУМБе чтоб открыть депозит в ИБ? У меня через два дня заканчивается грн. депо в ощаде, и т.к. у них по грн. ставки не очень решил перенести в ПУМБ. Думаю воспользоваться пумбовской системой перевода с карты на карту т.к. при пополнении родных карт комиссия отсутствует. Возник вопрос по лимитам:
- Максимальна сума одного переказу, без урахування комісії – 25000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на день, без урахування комісії – 75000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на місяць, без урахування комісії – 149999 грн. 99 коп. - Максимальна кількість переказів на день – 10 - Максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено
На пополнение родных карт эти лимиты тоже распространяются? Если мне нужно будет перекинуть где-то 140к грн. то за один раз это можно сделать? Или прийдется разбивать на шесть платежей?
AVZ написав:Народ подскажите, какую карту оформить в ПУМБе чтоб открыть депозит в ИБ? У меня через два дня заканчивается грн. депо в ощаде, и т.к. у них по грн. ставки не очень решил перенести в ПУМБ. Думаю воспользоваться пумбовской системой перевода с карты на карту т.к. при пополнении родных карт комиссия отсутствует. Возник вопрос по лимитам:
- Максимальна сума одного переказу, без урахування комісії – 25000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на день, без урахування комісії – 75000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на місяць, без урахування комісії – 149999 грн. 99 коп. - Максимальна кількість переказів на день – 10 - Максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено
На пополнение родных карт эти лимиты тоже распространяются? Если мне нужно будет перекинуть где-то 140к грн. то за один раз это можно сделать? Или прийдется разбивать на шесть платежей?
Принесите мин. сумму (500 грн?) и откройте свободный, вам к нему дадут бесплатно карту.
AVZ написав:Народ подскажите, какую карту оформить в ПУМБе чтоб открыть депозит в ИБ? У меня через два дня заканчивается грн. депо в ощаде, и т.к. у них по грн. ставки не очень решил перенести в ПУМБ. Думаю воспользоваться пумбовской системой перевода с карты на карту т.к. при пополнении родных карт комиссия отсутствует. Возник вопрос по лимитам:
- Максимальна сума одного переказу, без урахування комісії – 25000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на день, без урахування комісії – 75000 грн. 00 коп. - Максимальна сума переказів на місяць, без урахування комісії – 149999 грн. 99 коп. - Максимальна кількість переказів на день – 10 - Максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено
На пополнение родных карт эти лимиты тоже распространяются? Если мне нужно будет перекинуть где-то 140к грн. то за один раз это можно сделать? Или прийдется разбивать на шесть платежей?