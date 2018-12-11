"продам сертификат на депозит"(с)
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:21
Re: ПУМБ
"продам сертификат на депозит"(с)
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
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