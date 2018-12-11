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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:21

Re: ПУМБ

"продам сертификат на депозит"(с) :D
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:53

  PUMB написав:
  Alex_ki написав:
PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы


Это ещё что за фантазии?


Если у Вас в кабинете МС добавлены карты других банков и карты ПУМБ, то сертификат для покупки не будет Вам доступен в каталоге МС

У ваших маркетологов вообще в голове что то есть, кроме вакуума?
Они считают что есть люди, которые регистрируют отдельный аккаунт в мастеркард бильше исключительно для карты вашего овнобанка? :evil:
Кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:02

Stringer это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ
PUMB
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12.12.2018 11:02
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