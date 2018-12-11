Додано: Сер 12 гру, 2018 11:20

PUMB написав: Stringer это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ

Внимательно прочтите что я написал. мастеркард бильше - программа лояльности для держателей карт мастер, а не карт пумба. Сколько по вашему в мире людей, пользующихся одной единственной картой пумба, которые зарегистрировали эту единственную свою карту в программе лояльности от мк?Большинство людей регистрируясь в программе лояльности мастер кард бильше подвязывают туда как можно больше своих карт. Только по чистой случайности, когда в самом начале появления мастеркард бильше давало за каждый регистрируемый аккаунт 10 грн на пополнение телефона, кто то мог зарегистрировать отдельный аккаунт для карты вашего банка. Но это было очень давно, и наверняка ни у кого такого аккаунта уже не осталось.Лавров уже лёгкие все выкашлял на ваших продуктологов