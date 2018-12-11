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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:21

Re: ПУМБ

"продам сертификат на депозит"(с) :D
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:53

  PUMB написав:
  Alex_ki написав:
PUMB написав:карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы


Это ещё что за фантазии?


Если у Вас в кабинете МС добавлены карты других банков и карты ПУМБ, то сертификат для покупки не будет Вам доступен в каталоге МС

У ваших маркетологов вообще в голове что то есть, кроме вакуума?
Они считают что есть люди, которые регистрируют отдельный аккаунт в мастеркард бильше исключительно для карты вашего овнобанка? :evil:
Кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:02

Stringer это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:20

  PUMB написав:Stringer это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ

Внимательно прочтите что я написал. мастеркард бильше - программа лояльности для держателей карт мастер, а не карт пумба. Сколько по вашему в мире людей, пользующихся одной единственной картой пумба, которые зарегистрировали эту единственную свою карту в программе лояльности от мк?
Большинство людей регистрируясь в программе лояльности мастер кард бильше подвязывают туда как можно больше своих карт. Только по чистой случайности, когда в самом начале появления мастеркард бильше давало за каждый регистрируемый аккаунт 10 грн на пополнение телефона, кто то мог зарегистрировать отдельный аккаунт для карты вашего банка. Но это было очень давно, и наверняка ни у кого такого аккаунта уже не осталось.
Лавров уже лёгкие все выкашлял на ваших продуктологов
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:33

  Stringer написав:
  PUMB написав:Stringer это программа лояльности для держателей карт МС от ПУМБ

Внимательно прочтите что я написал. мастеркард бильше - программа лояльности для держателей карт мастер, а не карт пумба. Сколько по вашему в мире людей, пользующихся одной единственной картой пумба, которые зарегистрировали эту единственную свою карту в программе лояльности от мк?
Большинство людей регистрируясь в программе лояльности мастер кард бильше подвязывают туда как можно больше своих карт. Только по чистой случайности, когда в самом начале появления мастеркард бильше давало за каждый регистрируемый аккаунт 10 грн на пополнение телефона, кто то мог зарегистрировать отдельный аккаунт для карты вашего банка. Но это было очень давно, и наверняка ни у кого такого аккаунта уже не осталось.
Лавров уже лёгкие все выкашлял на ваших продуктологов


программа лояльности с депозитной программой исключительно для ПУМБ, и чтобы ею воспользовались только клиенты ПУМБ - введено это ограничение. Не спорим, что с МС сотрудничают и другие банки, мы осведомлены в этом.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:36

Re: ПУМБ

PUMB написав:программа лояльности с депозитной программой исключительно для ПУМБ, и чтобы ею воспользовались только клиенты ПУМБ - введено это ограничение. Не спорим, что с МС сотрудничают и другие банки, мы осведомлены в этом.

А смысл? Привлекли бы новых клиентов из других банков.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12

  qwe_ua написав:
PUMB написав:программа лояльности с депозитной программой исключительно для ПУМБ, и чтобы ею воспользовались только клиенты ПУМБ - введено это ограничение. Не спорим, что с МС сотрудничают и другие банки, мы осведомлены в этом.

А смысл? Привлекли бы новых клиентов из других банков.

Смысл пишете? Хитросделанный банк хочет таким образом, чтобы и баллы за которые получался сертификат были сформированы исключительно на баллах полученных от использования их карт (другими словами хочет еще и на интерчендже копеечку поднять). Но я еще понимаю если бы ставка по депо в итоге получалась выше чем у других, а так куча банков предлагает более выгодные условия депо и без заморочек с сертификатами. В общем смысл сюда заносить денежку лично я не вижу в принципе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:14

Re: ПУМБ

[quote="Flamingo"]Хитросделанный банк хочет таким образом, чтобы и баллы за которые получался сертификат были сформированы исключительно на баллах полученных от использования их карт (другими словами хочет еще и на интерчендже копеечку поднять).]
По-моему, вы плохо знаете как получить 10 баллов даже не делая операции по карте :) так что скорее всего мимо.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:20

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:По-моему, вы плохо знаете как получить 10 баллов даже не делая операции по карте :) так что скорее всего мимо.
Вы ошибаетесь -я то как раз отлично знаю как получить 10 баллов без операций по Бильше ;). Но более чем уверен что как раз марХетолоХи ПУМБа об этом не знают - вот и изощряются.
Или Вы можете предложить какое-то другое логичное объяснение подобных ограничений от Пумбы?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:22

  Flamingo написав:Или Вы можете предложить какое-то другое логичное объяснение подобных ограничений от Пумбы?

Они просто немного "недалёкие" и сами не поняли, что хотят :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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