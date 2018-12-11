"продам сертификат на депозит"(с)
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:21
Re: ПУМБ
"продам сертификат на депозит"(с)
Шутка, если что. Навеяло торговлей в Бильше
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:53
У ваших маркетологов вообще в голове что то есть, кроме вакуума?
Они считают что есть люди, которые регистрируют отдельный аккаунт в мастеркард бильше исключительно для карты вашего овнобанка?
Кашель лаврова
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:20
Внимательно прочтите что я написал. мастеркард бильше - программа лояльности для держателей карт мастер, а не карт пумба. Сколько по вашему в мире людей, пользующихся одной единственной картой пумба, которые зарегистрировали эту единственную свою карту в программе лояльности от мк?
Большинство людей регистрируясь в программе лояльности мастер кард бильше подвязывают туда как можно больше своих карт. Только по чистой случайности, когда в самом начале появления мастеркард бильше давало за каждый регистрируемый аккаунт 10 грн на пополнение телефона, кто то мог зарегистрировать отдельный аккаунт для карты вашего банка. Но это было очень давно, и наверняка ни у кого такого аккаунта уже не осталось.
Лавров уже лёгкие все выкашлял на ваших продуктологов
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:33
программа лояльности с депозитной программой исключительно для ПУМБ, и чтобы ею воспользовались только клиенты ПУМБ - введено это ограничение. Не спорим, что с МС сотрудничают и другие банки, мы осведомлены в этом.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:36
Re: ПУМБ
А смысл? Привлекли бы новых клиентов из других банков.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12
Смысл пишете? Хитросделанный банк хочет таким образом, чтобы и баллы за которые получался сертификат были сформированы исключительно на баллах полученных от использования их карт (другими словами хочет еще и на интерчендже копеечку поднять). Но я еще понимаю если бы ставка по депо в итоге получалась выше чем у других, а так куча банков предлагает более выгодные условия депо и без заморочек с сертификатами. В общем смысл сюда заносить денежку лично я не вижу в принципе.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:14
Re: ПУМБ
[quote="Flamingo"]Хитросделанный банк хочет таким образом, чтобы и баллы за которые получался сертификат были сформированы исключительно на баллах полученных от использования их карт (другими словами хочет еще и на интерчендже копеечку поднять).]
По-моему, вы плохо знаете как получить 10 баллов даже не делая операции по карте так что скорее всего мимо.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:20
Re: ПУМБ
Вы ошибаетесь -я то как раз отлично знаю как получить 10 баллов без операций по Бильше . Но более чем уверен что как раз марХетолоХи ПУМБа об этом не знают - вот и изощряются.
Или Вы можете предложить какое-то другое логичное объяснение подобных ограничений от Пумбы?
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:22
Они просто немного "недалёкие" и сами не поняли, что хотят
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