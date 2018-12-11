Flamingo написав:Или Вы можете предложить какое-то другое логичное объяснение подобных ограничений от Пумбы?
Логичного не могу
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:22
Re: ПУМБ
Логичного не могу
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
Re: ПУМБ
Ви маєте рацію.
Хоча троха знизив ставки - лідер Фарс.
Не агітую...лише спокушаю
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:06
да ладно, для диверсификации и 10 балов на серт. устроило бы.
но заводить отдельный акк с одной картой пумбы- без меня
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:35
Re: ПУМБ
Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:00
Имеет ли полномочия начальник отделения ПУМБ заключать с клиентом депозитный договор на индивидуальных условиях? Я в курсе что такие договора не гарантируются ФГВФЛ
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:17
А чтобы получить ответ на свой вопрос - спросите у него доверенность на заключение депозитных договоров с физ. лицами. Если предоставит-значит может. Если нет - нет. Доверенность должны быть заверена либо нотариально, либо председателем правления банка. В доверенности не должно быть ограничений типа только по договорам на стандартных условиях и и т. П.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
Re: ПУМБ
Разве так бывает?
Бывает только согласование для Вас инд надбавки.
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Договор на инд условиях - это договор вне линейки типовых предложений банка для физ лиц. Они обязаны в том договоре прописать, что Фонд в стороне.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44
Может Вы имели ввиду не "заключать" (договор между сотрудником банка и клиентом), а "согласовывать" (выступать инициатором подачи заявлений и внутренних документов банка для индивид.условий)?
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