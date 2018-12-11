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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:22

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Или Вы можете предложить какое-то другое логичное объяснение подобных ограничений от Пумбы?

Логичного не могу :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:куча банков предлагает более выгодные условия депо и без заморочек с сертификатами

Ви маєте рацію.
Хоча троха знизив ставки - лідер Фарс.
Не агітую...лише спокушаю
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:06

да ладно, для диверсификации и 10 балов на серт. устроило бы.
но заводить отдельный акк с одной картой пумбы- без меня :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:35

Re: ПУМБ

Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:00

Имеет ли полномочия начальник отделения ПУМБ заключать с клиентом депозитный договор на индивидуальных условиях? Я в курсе что такие договора не гарантируются ФГВФЛ
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:17

  Andey написав:Имеет ли полномочия начальник отделения ПУМБ заключать с клиентом депозитный договор на индивидуальных условиях? Я в курсе что такие договора не гарантируются ФГВФЛ

А чтобы получить ответ на свой вопрос - спросите у него доверенность на заключение депозитных договоров с физ. лицами. Если предоставит-значит может. Если нет - нет. Доверенность должны быть заверена либо нотариально, либо председателем правления банка. В доверенности не должно быть ограничений типа только по договорам на стандартных условиях и и т. П.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

Re: ПУМБ

  Andey написав:Имеет ли полномочия начальник отделения ПУМБ заключать с клиентом депозитный договор на индивидуальных условиях?


Разве так бывает?
Бывает только согласование для Вас инд надбавки.
*************
Договор на инд условиях - это договор вне линейки типовых предложений банка для физ лиц. Они обязаны в том договоре прописать, что Фонд в стороне.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

  Andey написав:Имеет ли полномочия начальник отделения ПУМБ заключать с клиентом депозитный договор на индивидуальных условиях? Я в курсе что такие договора не гарантируются ФГВФЛ


Может Вы имели ввиду не "заключать" (договор между сотрудником банка и клиентом), а "согласовывать" (выступать инициатором подачи заявлений и внутренних документов банка для индивид.условий)?
PUMB
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