Очень плохо зависеть от опыта того или иного кассира. В ПУМБе кассиры в большей мере опытные и очень быстрое обслуживание предоставляют. Но вот вчера попал на бывшую стажерку наверное. Пришел на отделение в12.45,одна касса работала,вторая была на перерыве. В работающей был человек,и ожидало 2 человека,я был третьим. Не знаю какие нормативы на ту или иную операцию,но только к 13.05 кассир закончила обслуживать всех клиентов передо мной и ушла на перерыв.Отмечу,что вторая касса открылась после перерыва чуть раньше 13-00 и взяла обслуживать клиента,который пришел позже меня.К слову хотел осуществить валютообмен,после 13-00 курс уже изменился и для меня уже стало нецелесообразно осуществлять операцию. Прождал около 30 минут,и в итогу ушел.Банк хороший,все устраивает, но в конкретном случае осадок остался.