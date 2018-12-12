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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:29

  _PORT_UA написав:Очень плохо зависеть от опыта того или иного кассира. В ПУМБе кассиры в большей мере опытные и очень быстрое обслуживание предоставляют. Но вот вчера попал на бывшую стажерку наверное. Пришел на отделение в12.45,одна касса работала,вторая была на перерыве. В работающей был человек,и ожидало 2 человека,я был третьим. Не знаю какие нормативы на ту или иную операцию,но только к 13.05 кассир закончила обслуживать всех клиентов передо мной и ушла на перерыв.
Отмечу,что вторая касса открылась после перерыва чуть раньше 13-00 и взяла обслуживать клиента,который пришел позже меня.
К слову хотел осуществить валютообмен,после 13-00 курс уже изменился и для меня уже стало нецелесообразно осуществлять операцию. Прождал около 30 минут,и в итогу ушел.
Банк хороший,все устраивает, но в конкретном случае осадок остался.


Мы приносим Вам свои извинения! Позвольте разобраться в ситуации, напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваши ФИО, дату обращения, адрес отделения куда Вы обратились. Спасибо
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:30

  yuriyyerin написав:Привет, ПУМБ.
Почему-то не работает чат-поддержка в ПУМБ-онлайн. При попытке написать сообщение в чате, страница в браузере Chrome самопроизвольно закрывается.


Уточните, пожалуйста, где Вы пытались обратиться? В веб-версии или приложении? Спасибо. Можете написать в личные, как будет удобно
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:53

  PUMB написав:
  yuriyyerin написав:Привет, ПУМБ.
Почему-то не работает чат-поддержка в ПУМБ-онлайн. При попытке написать сообщение в чате, страница в браузере Chrome самопроизвольно закрывается.


Уточните, пожалуйста, где Вы пытались обратиться? В веб-версии или приложении? Спасибо. Можете написать в личные, как будет удобно


В веб-версии. Краш страницы происходит, как правило, после первой попытки написать сообщение в чат оператору. Браузер Chrome Version 70.0.3538.110 (Official Build) (64-bit). Самопроизвольное закрытие страницы происходило как на Windows 7, так и на Windows 10.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:59

  Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.


Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:02

  yuriyyerin написав:
  PUMB написав:
  yuriyyerin написав:Привет, ПУМБ.
Почему-то не работает чат-поддержка в ПУМБ-онлайн. При попытке написать сообщение в чате, страница в браузере Chrome самопроизвольно закрывается.


Уточните, пожалуйста, где Вы пытались обратиться? В веб-версии или приложении? Спасибо. Можете написать в личные, как будет удобно


В веб-версии. Краш страницы происходит, как правило, после первой попытки написать сообщение в чат оператору. Браузер Chrome Version 70.0.3538.110 (Official Build) (64-bit). Самопроизвольное закрытие страницы происходило как на Windows 7, так и на Windows 10.


Можете прислать скрин ошибки в личные сообщения? Проверили на своей машине - все ок :(
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:08

  PUMB написав:
  Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.


Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.


мудрое решение, но
ПУМБ
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:10

Её не так легко поймать :), потому что страница быстро закрывается. Но сейчас пошлю то, что удалось захватить.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:10

  PUMB написав:
  Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.


Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.

Да да, мы уже разобрались в интеллектуальном уровне ваших коллег :mrgreen:
А человек спрашивает - почему вместо глупейшего условия, исключающего из участников акции 99,9% клиентов банка, не сделать это условие не совсем идиотским? :evil:
Любопытно, сколько человек сможет/захочет воспользоваться этой акцией - десяток или меньше :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 13 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:11

  v57 написав:
  PUMB написав:
  Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.


Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.


мудрое решение, но
ПУМБ

Требование быть не просто клиентом ПУМБ, а клиентом только ПУМБ. Как жена хочет быть единственной для мужа или, хотя бы, не знать о любовницах :mrgreen:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:21

а мож эти коллеги вредители с неподконтрольной? :)
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