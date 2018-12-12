_PORT_UA написав:Очень плохо зависеть от опыта того или иного кассира. В ПУМБе кассиры в большей мере опытные и очень быстрое обслуживание предоставляют. Но вот вчера попал на бывшую стажерку наверное. Пришел на отделение в12.45,одна касса работала,вторая была на перерыве. В работающей был человек,и ожидало 2 человека,я был третьим. Не знаю какие нормативы на ту или иную операцию,но только к 13.05 кассир закончила обслуживать всех клиентов передо мной и ушла на перерыв. Отмечу,что вторая касса открылась после перерыва чуть раньше 13-00 и взяла обслуживать клиента,который пришел позже меня. К слову хотел осуществить валютообмен,после 13-00 курс уже изменился и для меня уже стало нецелесообразно осуществлять операцию. Прождал около 30 минут,и в итогу ушел. Банк хороший,все устраивает, но в конкретном случае осадок остался.
Мы приносим Вам свои извинения! Позвольте разобраться в ситуации, напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваши ФИО, дату обращения, адрес отделения куда Вы обратились. Спасибо
yuriyyerin написав:Привет, ПУМБ. Почему-то не работает чат-поддержка в ПУМБ-онлайн. При попытке написать сообщение в чате, страница в браузере Chrome самопроизвольно закрывается.
Уточните, пожалуйста, где Вы пытались обратиться? В веб-версии или приложении? Спасибо. Можете написать в личные, как будет удобно
В веб-версии. Краш страницы происходит, как правило, после первой попытки написать сообщение в чат оператору. Браузер Chrome Version 70.0.3538.110 (Official Build) (64-bit). Самопроизвольное закрытие страницы происходило как на Windows 7, так и на Windows 10.
Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.
yuriyyerin написав:Привет, ПУМБ. Почему-то не работает чат-поддержка в ПУМБ-онлайн. При попытке написать сообщение в чате, страница в браузере Chrome самопроизвольно закрывается.
Уточните, пожалуйста, где Вы пытались обратиться? В веб-версии или приложении? Спасибо. Можете написать в личные, как будет удобно
В веб-версии. Краш страницы происходит, как правило, после первой попытки написать сообщение в чат оператору. Браузер Chrome Version 70.0.3538.110 (Official Build) (64-bit). Самопроизвольное закрытие страницы происходило как на Windows 7, так и на Windows 10.
Можете прислать скрин ошибки в личные сообщения? Проверили на своей машине - все ок
Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.
Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.
Да да, мы уже разобрались в интеллектуальном уровне ваших коллег А человек спрашивает - почему вместо глупейшего условия, исключающего из участников акции 99,9% клиентов банка, не сделать это условие не совсем идиотским? Любопытно, сколько человек сможет/захочет воспользоваться этой акцией - десяток или меньше
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 13 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex_ki написав:Что мешает в условиях сертификата прописать требование быть клиентом банка? Этим исключительность и сделать.
Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.