только не внемяемые, которым больше нечем заняться...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:24
только не внемяемые, которым больше нечем заняться...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:36
Re: ПУМБ
Хоть и не принято хвалить банк (любой ), но все же - после обновления аппки при входе был пуш с тем, что добавили и предложение опробовать (добавление карт других банков). Подход - хороший, а то некоторые обновляют часто, а сообщать об этом могут максимум в письме
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:40
Хорошо порешали....
А ведь можно было по другому. У МС Бильше есть распределение баллов по картам. По крайней мере в личном кабинете отображается. Можно ж было отображать сертификат для тех клиентов, у которых по карте ПУМБа больше 10 баллов?
А что коллеги скажут, если я удалю из аккаунта все другие карты кроме ПУМБ? Будет отображаться сертификат?
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:10
Re: ПУМБ
..КЛАСС)))
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:23
Тобто ПУМБ, замість того, щоб підвищеною ставкою залучати нових вкладників, вирішив спробувати стимулювати занести більше грошей тих, хто користується лише ПУМБою і не знає про існування інших банків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:06
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