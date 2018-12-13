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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2154215521562157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:24

  Stringer написав:Любопытно, сколько человек сможет/захочет воспользоваться этой акцией - десяток или меньше

только не внемяемые, которым больше нечем заняться... :)
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:36

Re: ПУМБ

Хоть и не принято хвалить банк (любой :mrgreen: ), но все же - после обновления аппки при входе был пуш с тем, что добавили и предложение опробовать (добавление карт других банков). Подход - хороший, а то некоторые обновляют часто, а сообщать об этом могут максимум в письме
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:40

  PUMB написав:Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.


Хорошо порешали....
А ведь можно было по другому. У МС Бильше есть распределение баллов по картам. По крайней мере в личном кабинете отображается. Можно ж было отображать сертификат для тех клиентов, у которых по карте ПУМБа больше 10 баллов?

А что коллеги скажут, если я удалю из аккаунта все другие карты кроме ПУМБ? Будет отображаться сертификат?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:10

Re: ПУМБ

  vollena71 написав:Как жена хочет быть единственной для мужа или, хотя бы, не знать о любовницах

..КЛАСС)))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:23

Тобто ПУМБ, замість того, щоб підвищеною ставкою залучати нових вкладників, вирішив спробувати стимулювати занести більше грошей тих, хто користується лише ПУМБою і не знає про існування інших банків?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:06

  nickvp написав:Хоть и не принято хвалить банк (любой :mrgreen: ), но все же - после обновления аппки при входе был пуш с тем, что добавили и предложение опробовать (добавление карт других банков). Подход - хороший, а то некоторые обновляют часто, а сообщать об этом могут максимум в письме


Здорово! :)
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:57

  PUMB написав:
  nickvp написав:Хоть и не принято хвалить банк (любой :mrgreen: ), но все же - после обновления аппки при входе был пуш с тем, что добавили и предложение опробовать (добавление карт других банков). Подход - хороший, а то некоторые обновляют часто, а сообщать об этом могут максимум в письме


Здорово! :)


В банкинге online.pumb.ua для ПК добавление карт других банков планируется?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:07

  kolyuchy написав:
  PUMB написав:Коллеги вместе с МС приняли решение о доступности для покупки сертификата путем его отображения в перечне, исходя из добавленных карт пользователями - есть другие карты - не отображается, карты только ПУМБ - приобретайте.


Хорошо порешали....
А ведь можно было по другому. У МС Бильше есть распределение баллов по картам. По крайней мере в личном кабинете отображается. Можно ж было отображать сертификат для тех клиентов, у которых по карте ПУМБа больше 10 баллов?

А что коллеги скажут, если я удалю из аккаунта все другие карты кроме ПУМБ? Будет отображаться сертификат?


Уточнили у МС, будет доработан показ сертификата до конца недели, с понедельника, как утверждает МС, у клиентов у которых нету никаких карт (соответственно, удалены другие) кроме ПУМБ - сертификат будет доступен.
PUMB
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  #<1 ... 2154215521562157
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