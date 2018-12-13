а почему не просто доступным, без заморочек?
мож кто и клюнул бы, в т.ч. и я
а новый моб действительно приятный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24
а почему не просто доступным, без заморочек?
мож кто и клюнул бы, в т.ч. и я
а новый моб действительно приятный
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