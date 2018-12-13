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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2155215621572158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24

  PUMB написав: будет доработан показ сертификата до конца недели, с понедельника, как утверждает МС, у клиентов у которых нету никаких карт (соответственно, удалены другие) кроме ПУМБ - сертификат будет доступен.


а почему не просто доступным, без заморочек?
мож кто и клюнул бы, в т.ч. и я :)

а новый моб действительно приятный
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:43

  AVZ написав:
  Kevin написав:В банкинге online.pumb.ua для ПК добавление карт других банков планируется?

Оно есть, только не в таком явном виде как в mobile.
Я позавчера в разделе "пополнить карту" (по моему так называется) добавил карту ощада и пополнил с нее пумбовскую. И даже шаблон можно сохранить. :)

А що там з комісіями і лімітами?
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