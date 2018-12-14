а почему не просто доступным, без заморочек?
мож кто и клюнул бы, в т.ч. и я
а новый моб действительно приятный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24
а почему не просто доступным, без заморочек?
мож кто и клюнул бы, в т.ч. и я
а новый моб действительно приятный
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:43
А що там з комісіями і лімітами?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:13
Квесторе_поверніться
- Максимальна сума одного переказу, без урахування комісії – 25000 грн.
- Максимальна сума переказів на день, без урахування комісії – 75000 грн.
- Максимальна сума переказів на місяць, без урахування комісії – 149999 грн. 99 коп.
- Максимальна кількість переказів на день – 10
- Максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено
Комісія 1%+5 грн.
На картки ПУМБ без комісії.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:16
Дякую за інфо.
Ні з Комси приклад взяти...для конкуренції.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:23
Тількі трохи суперечливі, як на мене, останні два рядки.
Якщо максимальна кількість переказів на день – 10, то як може бути максимальна кількість усіх переказів на місяць – необмежено?
Або 300 або 310 на місяць повинно бути?
Чи я не правий?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:36
Ви праві...але 300 чи навіть 280 вони вже важають як необмежена.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:56
Квесторе_поверніться
Краще б тоді взагалі не писали про кількість переказів на місяць.
І зайвих питань би не виникало.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:22
Re: ПУМБ
Зануды
Додано: Суб 15 гру, 2018 03:03
Re: ПУМБ
..думаю це по одній чужій карті ліміти ...тому в місяць-необмежено )
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