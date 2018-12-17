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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:19
consul
Вы за 3 месяца не разу в 0 не выйдете?
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qwe_ua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:18
Я за два года пользованием ни разу в ноль не выходил. Она всегда в льготном периоде. В этом же смысл карты )
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consul
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:20
consul
тогда ой
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qwe_ua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:23
Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
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jay2004
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:28
jay2004
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qwe_ua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:29
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
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Alex_ki
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18
Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы
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jay2004
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