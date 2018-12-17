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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:19
consul
Вы за 3 месяца не разу в 0 не выйдете?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:18
Я за два года пользованием ни разу в ноль не выходил. Она всегда в льготном периоде. В этом же смысл карты )
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consul
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:20
consul
тогда ой
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qwe_ua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:23
Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
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jay2004
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:28
jay2004
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qwe_ua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:29
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
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Alex_ki
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18
Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы
...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:57
jay2004 написав: Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы
...
2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
1 Оформляється за умови відсутності у Клієнта карткового рахунку у валюті депозиту в ПАТ "ПУМБ".
платы за обслуживание нет.
переводы, пополнения, снятие - не все бесплатно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:18
consul написав:
Расплатился на сайте розетки Соломандрой. Автоматически подключилась рассрочка на 24 месяца с ежемесячной комиссией 3%. За 24 месяца переплата составит 61.3%. Звоню в банк и узнаю:
1) у меня на эту покупку есть отдельный льготный период 3 месяца, когда никакие проценты не начисляются. Если я за 3 месяца загашу эту задолженность, то потерь не будет никаких, но есть нюанс, что для того чтобы загасить эту покупку, нужно сначала погасить все другие задолженности (находящиеся в льготном периоде). То есть карту нужно будет вывести в 0!
2) если я сейчас откажусь от рассрочки, то ее отменят, но операция в розетке пройдёт как снятие наличных со всеми вытекающими из этого факта плохими последствиями.
Может кто-то сталкивался с таким «подарком» от банка? Все ли изложенное правда? Может офпред изложит другую версию?
Здравствуйте. Верно, рассрочка подключается автоматически на сумму покупок 500 грн и выше в наших партнерах.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:20
jay2004 написав: Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы
...
"Миттєва" оформляется как отдельный самостоятельный пакет. Для депозита - мгновенная с бесплатным обслуживанием.
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PUMB
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