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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2156215721582159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:19

consul
Вы за 3 месяца не разу в 0 не выйдете?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:18

Re: ПУМБ

Я за два года пользованием ни разу в ноль не выходил. Она всегда в льготном периоде. В этом же смысл карты )
consul
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:20

consul
тогда ой :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:23

Re: ПУМБ

Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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jay2004
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:29

Re: ПУМБ

jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18

  Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)


Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы :shock: :shock: ...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:57

  jay2004 написав:
  Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)


Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы :shock: :shock: ...

2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
1 Оформляється за умови відсутності у Клієнта карткового рахунку у валюті депозиту в ПАТ "ПУМБ".

платы за обслуживание нет.
переводы, пополнения, снятие - не все бесплатно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:18

  consul написав:Расплатился на сайте розетки Соломандрой. Автоматически подключилась рассрочка на 24 месяца с ежемесячной комиссией 3%. За 24 месяца переплата составит 61.3%. Звоню в банк и узнаю:
1) у меня на эту покупку есть отдельный льготный период 3 месяца, когда никакие проценты не начисляются. Если я за 3 месяца загашу эту задолженность, то потерь не будет никаких, но есть нюанс, что для того чтобы загасить эту покупку, нужно сначала погасить все другие задолженности (находящиеся в льготном периоде). То есть карту нужно будет вывести в 0!
2) если я сейчас откажусь от рассрочки, то ее отменят, но операция в розетке пройдёт как снятие наличных со всеми вытекающими из этого факта плохими последствиями.
Может кто-то сталкивался с таким «подарком» от банка? Все ли изложенное правда? Может офпред изложит другую версию?


Здравствуйте. Верно, рассрочка подключается автоматически на сумму покупок 500 грн и выше в наших партнерах.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:20

  jay2004 написав:
  Alex_ki написав:
jay2004 написав:Хочу зайти в банк на депо "Доходный" (новый клиент). Какую лучше карту взять под депо? Что бы всё на шару)...
В отделении дадут красненькую, со всё бесплатно)


Миттєва? Но там 40грн/год, +1% за переводы :shock: :shock: ...


"Миттєва" оформляется как отдельный самостоятельный пакет. Для депозита - мгновенная с бесплатным обслуживанием.
PUMB
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