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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2158215921602161>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01

Погашение кредиток

Вопрос к оф.представителю.
До какого включительно гасить кредитную карту в этом месяце, если расчетная дата 30 число? Я гасил р2р переводом через интернет-банкинг выбрав вкладку "пополнить" и поплнял картой другого банка.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09

anikola13
Это не р2р.
Если без "непредвиденных", то до 18:00 30го.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:28

РАССРОЧКА

PUMB ПУНКТ 2 ВАШЕГО ПОСТА ЧИСТАЯ ПРАВДА. НЕДАВНО ТАК ВЛЕТЕЛ В КОМФИ. СПАСЛО ЧТО СУММА ПОКУПКИ БЫЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ 600ГРН. СЧИТАЮ,ЧТО КАЖДЫЙ КЛИЕНТ САМ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАССРОЧКИ.(КАК В АЛЬФЕ И ПРИВАТЕ. ПРИХОДИТ СМС С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТ КОТОРОГО МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО ПРОИГНОРИРОВАТЬ) ВЫВОД ОДИН: НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ПУМБА ПРИ ПОКУПКЕ У ЗАЯВЛЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ. :mrgreen:
нигилист
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:36

  нигилист написав:PUMB ПУНКТ 2 ВАШЕГО ПОСТА ЧИСТАЯ ПРАВДА. НЕДАВНО ТАК ВЛЕТЕЛ В КОМФИ. СПАСЛО ЧТО СУММА ПОКУПКИ БЫЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ 600ГРН. СЧИТАЮ,ЧТО КАЖДЫЙ КЛИЕНТ САМ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАССРОЧКИ.(КАК В АЛЬФЕ И ПРИВАТЕ. ПРИХОДИТ СМС С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТ КОТОРОГО МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО ПРОИГНОРИРОВАТЬ) ВЫВОД ОДИН: НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ПУМБА ПРИ ПОКУПКЕ У ЗАЯВЛЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ. :mrgreen:



На данный момент, процесс подключения рассрочки таковой
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:40

  qwe_ua написав:anikola13
Это не р2р.
Если без "непредвиденных", то до 18:00 30го.

Спасибо, но хотелось бы получить ответ от официального представителя.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:42

  anikola13 написав:Вопрос к оф.представителю.
До какого включительно гасить кредитную карту в этом месяце, если расчетная дата 30 число? Я гасил р2р переводом через интернет-банкинг выбрав вкладку "пополнить" и поплнял картой другого банка.


Рекомендуется за 5 дней. Эта информация отображена в документе-памятке к кредитному договору.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:43

нигилист
Вывод: учиться писать без CapsLock
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:44

anikola13
Вам шашечки или ехать? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:05

qwe_ua
Ехать :)
Но оф.пред. удивил ответом.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:34

Re: ПУМБ

anikola13 написав:qwe_ua
Ехать :)
Но оф.пред. удивил ответом.
Перестраховывается, завтра вы сделаете через чужой сервис, под выходные, а он виноват будет :)
qwe_ua
 
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