Вопрос к оф.представителю.
До какого включительно гасить кредитную карту в этом месяце, если расчетная дата 30 число? Я гасил р2р переводом через интернет-банкинг выбрав вкладку "пополнить" и поплнял картой другого банка.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01
Погашение кредиток
Вопрос к оф.представителю.
До какого включительно гасить кредитную карту в этом месяце, если расчетная дата 30 число? Я гасил р2р переводом через интернет-банкинг выбрав вкладку "пополнить" и поплнял картой другого банка.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:28
РАССРОЧКА
PUMB ПУНКТ 2 ВАШЕГО ПОСТА ЧИСТАЯ ПРАВДА. НЕДАВНО ТАК ВЛЕТЕЛ В КОМФИ. СПАСЛО ЧТО СУММА ПОКУПКИ БЫЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ 600ГРН. СЧИТАЮ,ЧТО КАЖДЫЙ КЛИЕНТ САМ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАССРОЧКИ.(КАК В АЛЬФЕ И ПРИВАТЕ. ПРИХОДИТ СМС С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТ КОТОРОГО МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО ПРОИГНОРИРОВАТЬ) ВЫВОД ОДИН: НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ПУМБА ПРИ ПОКУПКЕ У ЗАЯВЛЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:36
На данный момент, процесс подключения рассрочки таковой
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:40
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:42
Рекомендуется за 5 дней. Эта информация отображена в документе-памятке к кредитному договору.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:34
Re: ПУМБ
Перестраховывается, завтра вы сделаете через чужой сервис, под выходные, а он виноват будет
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