staspi71 написав:
Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
Приносим извинения за неудобства, напишите, пожалуйста, нам в личные Ваши ФИО и ИНН - посмотрим состояние заявки. Спасибо