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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:44
qwe_ua
В ПУМБе и виноватым?
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anikola13
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:21
Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
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staspi71
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:27
staspi71 написав:
Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
Приносим извинения за неудобства, напишите, пожалуйста, нам в личные Ваши ФИО и ИНН - посмотрим состояние заявки. Спасибо
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PUMB
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:42
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.
Что мешало свободный открыть?
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qwe_ua
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:11
qwe_ua написав:
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.
Что мешало свободный открыть?
наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
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Flamingo
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:43
Flamingo написав:наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
Не. Можно вообще карт не иметь к счету.
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qwe_ua
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