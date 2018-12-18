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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2158215921602161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:44

qwe_ua
В ПУМБе и виноватым?
:lol:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:21

Re: ПУМБ

Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
staspi71
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:27

  staspi71 написав:Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.


Приносим извинения за неудобства, напишите, пожалуйста, нам в личные Ваши ФИО и ИНН - посмотрим состояние заявки. Спасибо
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:42

Re: ПУМБ

staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.

Что мешало свободный открыть? :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:11

  qwe_ua написав:
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.

Что мешало свободный открыть? :D
наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:43

Re: ПУМБ

Flamingo написав:наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?

Не. Можно вообще карт не иметь к счету.
qwe_ua
 
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  #<1 ... 2158215921602161
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