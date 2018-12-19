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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:44
qwe_ua
В ПУМБе и виноватым?
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anikola13
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:21
Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
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staspi71
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:27
staspi71 написав:
Банк просто замечательный. Заблокировали карту по причине отсутствия годового платежа. Закончился депозит - прилетели деньги. Тут же списали. Карта не разблокировалась - рассказывают, что через день автоматически разблокируется. Прошло 4 дня - по прежнему заблокирована. Зарегистрировали запрос - 3-5 дней будут рассматривать. Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами. Банку - позорище.
Приносим извинения за неудобства, напишите, пожалуйста, нам в личные Ваши ФИО и ИНН - посмотрим состояние заявки. Спасибо
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PUMB
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:42
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.
Что мешало свободный открыть?
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qwe_ua
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:11
qwe_ua написав:
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.
Что мешало свободный открыть?
наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
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Flamingo
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:43
Flamingo написав:наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
Не. Можно вообще карт не иметь к счету.
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qwe_ua
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:32
Flamingo написав: qwe_ua написав:
staspi71 написав:Все это время банк пользуетя бесплатно моими деньгами.
Что мешало свободный открыть?
наверное с заблокирован ной карты это невозможно, не?
Карта нужна для снятия, например. Депозиты открываются с карточного счета
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:48
Знакомая оформила в этом банке потребительский кредит на товар в магазине. Ей в придачу к кредиту оформили мгновенную карту, с которой списывается ежемесячный платёж по кредиту.
Вчера она, скорее вне банковское время совершила P2P-перевод с карты Уни Привата на мгновенную ПУМБа, а сегодня утром (до начала банковского дня) через мобильное приложение была подана заявка на досрочное погашение кредита с мгновенной карты.
Через какое время система увидит погашение по кредиту и его закроет?
Овердрафта бояться по мгновенной карте не стоит в текущей ситуации?
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MASolomko
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:14
MASolomko написав:
Знакомая оформила в этом банке потребительский кредит на товар в магазине. Ей в придачу к кредиту оформили мгновенную карту, с которой списывается ежемесячный платёж по кредиту.
Вчера она, скорее вне банковское время совершила P2P-перевод с карты Уни Привата на мгновенную ПУМБа, а сегодня утром (до начала банковского дня) через мобильное приложение была подана заявка на досрочное погашение кредита с мгновенной карты.
Через какое время система увидит погашение по кредиту и его закроет?
Овердрафта бояться по мгновенной карте не стоит в текущей ситуации?
Если баланс на карте позволяет совершить операцию, кредит закроется. Физически заявки на закрытие не подаются, нужно с 2620*(счет мгновенной карты) на 2909*(счет кредита) переводить всю недостающую сумму для полного закрытия, если этого не сделать, то каждый месяц с 2620* будут списываться только минимальные платежи на 2909*
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:27
PUMB, благодарю за внимание.
PUMB написав:
Если баланс на карте позволяет совершить операцию, кредит закроется.
Сразу или на протяжении какого-то времени?
После получения P2P-перевода на мгновенной карте денежных средств было в притык для досрочного погашения кредита. После их перевода на кредит в мобильном приложении засветилось, что баланс по кредиту равен нулю (хотя в подробном описании кредита ещё светилась сумма для полного погашения, которую мы и закинули).
И с какой даты можно отчитывать 45 дней для получения справки о закрытии кредита?
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MASolomko
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