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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20
MASolomko
хотя в подробном описании кредита ещё светилась сумма для полного погашения, которую мы и закинули
- данные еще не обновились
И с какой даты можно отчитывать 45 дней для получения справки о закрытии кредита?
- в течении 45 дней
от даты приема заявления на закрытие
и отправки счета на предзакрытие закрываются счета 2620*
Если средств сегодня (например) достаточно, и клиентка перевела средства с 2620* на 2909*, кредит закроется автоматически
вечерним регламентом, справку можно со след.банковского дня получить (бесплатная), клиентке также придет смс о успешном закрытии кредита.
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:08
PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:14
На моём примере пару недель назад
Не клиент, пришел в отделение, открыли счёт и доступ в иб. Выдали карту в тарифе депо.
Пошел в кассу, закинул денег. Через пару минут там же в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:32
ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Зачем эти сложности и риски потом попасть под платную тарификацию по карте?
Приходите в отделение и говорите, что хотите открыть СВОБОДНЫЙ ДЕПОЗИТ на минимальную сумму (100грн). К нему получаете карту. На которую вносите сумму основного тела и открываете уже онлайн то что хотите.
Свободный депозит можно потом обнулить и забыть про него на полгода. Через полгода сам закроется.
PS безналичное пополнение по реквизитам (если это не P2P) стоит денег на входе.
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kolyuchy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:36
Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку на образец, если есть.
Заполнила заявку на минфине на депозит Пумба, сегодня занесла депозит, оформляю подтверждение.
Первую часть про ПУМБ заполнила легко, на второй застряла.
Банк получателя (МФО) и его название - это Приват.
А вот что писать в графе "номер вашего счета в банке"? Можно вбить номер карты, а если да, то какой - КДВ или Универсальной?
Пошла по ссылке правил акции, там написано такое, что граф для заполнения в подтверждении нет.
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:40
В приват 24 в разделе реквизиты выбираете нужную карту, "в кассе другого банка" и получите полный набор данных
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:43
Alex_ki
Спасибо!
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:46
Hella написав:
Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку на образец, если есть.
Заполнила заявку на минфине на депозит Пумба, сегодня занесла депозит, оформляю подтверждение.
Первую часть про ПУМБ заполнила легко, на второй застряла.
Банк получателя (МФО) и его название - это Приват.
А вот что писать в графе "номер вашего счета в банке"? Можно вбить номер карты, а если да, то какой - КДВ или Универсальной?
Пошла по ссылке правил акции, там написано такое, что граф для заполнения в подтверждении нет.
рекомендуем уточнить в банке-получателя или в минфин +38 (044) 392‑47‑40
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:48
ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:48
PUMB Спасибо.
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Hella
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