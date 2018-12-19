ruvex написав:PUMB Прошу уточнить следующий вариант. Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Зачем эти сложности и риски потом попасть под платную тарификацию по карте? Приходите в отделение и говорите, что хотите открыть СВОБОДНЫЙ ДЕПОЗИТ на минимальную сумму (100грн). К нему получаете карту. На которую вносите сумму основного тела и открываете уже онлайн то что хотите. Свободный депозит можно потом обнулить и забыть про него на полгода. Через полгода сам закроется.
PS безналичное пополнение по реквизитам (если это не P2P) стоит денег на входе.
Здесь есть нюанс. По правилам бонуса по депо от Минфина, депозита на время участия в акции не должно быть. Если выдадут мгновенку, то не должно быть комиса. Хотя его могут и по любой карте пристегнуть. Это я знаю.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 20 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:PUMB Прошу уточнить следующий вариант. Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.
Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?
ruvex написав:PUMB Прошу уточнить следующий вариант. Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Зачем эти сложности и риски потом попасть под платную тарификацию по карте? Приходите в отделение и говорите, что хотите открыть СВОБОДНЫЙ ДЕПОЗИТ на минимальную сумму (100грн). К нему получаете карту. На которую вносите сумму основного тела и открываете уже онлайн то что хотите. Свободный депозит можно потом обнулить и забыть про него на полгода. Через полгода сам закроется.
PS безналичное пополнение по реквизитам (если это не P2P) стоит денег на входе.
Здесь есть нюанс. По правилам бонуса по депо от Минфина, депозита на время участия в акции не должно быть. Если выдадут мгновенку, то не должно быть комиса. Хотя его могут и по любой карте пристегнуть. Это я знаю.
Вы регистрируетесь на мин. Открываете пакет "Депозитный" у сотрудника в отделении. Вносите средства на счет. Открываете депозит. Заполняете форму на мин фин.
ruvex написав:PUMB Прошу уточнить следующий вариант. Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.
Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?
Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.
PUMB написав: Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.
Имелось ввиду "можно депозит открыть самостоятельно" после получения карты в ИБ? У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить. Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?
PUMB написав: Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.
Имелось ввиду "можно депозит открыть самостоятельно" после получения карты в ИБ? У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить. Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?
В отделениях планшеты стоят для клиентов, и сотрудники помогают впервые зайти в ИБ, сменить пароль и открыть депозит в ИБ
ruvex написав:PUMB Прошу уточнить следующий вариант. Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?
Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.
Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?
Да. Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.
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