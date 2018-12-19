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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2161216221632164>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:50

  kolyuchy написав:
  ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?

Зачем эти сложности и риски потом попасть под платную тарификацию по карте?
Приходите в отделение и говорите, что хотите открыть СВОБОДНЫЙ ДЕПОЗИТ на минимальную сумму (100грн). К нему получаете карту. На которую вносите сумму основного тела и открываете уже онлайн то что хотите.
Свободный депозит можно потом обнулить и забыть про него на полгода. Через полгода сам закроется.

PS безналичное пополнение по реквизитам (если это не P2P) стоит денег на входе.


Здесь есть нюанс.
По правилам бонуса по депо от Минфина, депозита на время участия в акции не должно быть.
Если выдадут мгновенку, то не должно быть комиса.
Хотя его могут и по любой карте пристегнуть. Это я знаю. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 20 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:55

ruvex
Там вроде можно было сперва стулья (депозит), потом деньги. Давало какое-то время на его пополнение.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:56

  PUMB написав:
  ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?


Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.

Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:57

  ruvex написав:
  kolyuchy написав:
  ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?

Зачем эти сложности и риски потом попасть под платную тарификацию по карте?
Приходите в отделение и говорите, что хотите открыть СВОБОДНЫЙ ДЕПОЗИТ на минимальную сумму (100грн). К нему получаете карту. На которую вносите сумму основного тела и открываете уже онлайн то что хотите.
Свободный депозит можно потом обнулить и забыть про него на полгода. Через полгода сам закроется.

PS безналичное пополнение по реквизитам (если это не P2P) стоит денег на входе.


Здесь есть нюанс.
По правилам бонуса по депо от Минфина, депозита на время участия в акции не должно быть.
Если выдадут мгновенку, то не должно быть комиса.
Хотя его могут и по любой карте пристегнуть. Это я знаю. :mrgreen:



Вы регистрируетесь на мин. Открываете пакет "Депозитный" у сотрудника в отделении. Вносите средства на счет. Открываете депозит. Заполняете форму на мин фин.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:57

  qwe_ua написав:ruvex
Там вроде можно было сперва стулья (депозит), потом деньги. Давало какое-то время на его пополнение.

Так через ИБ +1%, сама суть, чтобы открыть его через ИБ. Или могут открыть условно добавив +1% сами менеджеры?
В других банках делаю, не знаю, как здесь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:58

  ruvex написав:
  PUMB написав:
  ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?


Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.

Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?


Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:00

  PUMB написав:
Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.


Имелось ввиду "можно депозит открыть самостоятельно" после получения карты в ИБ? :D
У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить.
Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:07

  ruvex написав:
  PUMB написав:
Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.


Имелось ввиду "можно депозит открыть самостоятельно" после получения карты в ИБ? :D
У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить.
Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?


В отделениях планшеты стоят для клиентов, и сотрудники помогают впервые зайти в ИБ, сменить пароль и открыть депозит в ИБ
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:10

  PUMB написав:
  ruvex написав:У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить.
Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?


В отделениях планшеты стоят для клиентов, и сотрудники помогают впервые зайти в ИБ, сменить пароль и открыть депозит в ИБ


Мне нужно человеку дать точные инструкции, что и как. :D
Все понятно. Спасибо.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:15

  ruvex написав:
  PUMB написав:
  ruvex написав:PUMB
Прошу уточнить следующий вариант.
Может не клиент банка оформить мгновенную карту в тарифе Депозитном, после чего активировать ее и внести сумму или безналично пополнив карту, оформить депозит уже через ИБ, в течении дня?


Пакет "Депозитный" с мгновенной пакетной картой открывается в отделении непосредственно перед самим размещением депозита.

Именно после получения карты и внесения средств, в ИБ его можно будет открыть самостоятельно?


Да.
Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.
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