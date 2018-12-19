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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:20

Re: ПУМБ

Сложновато на минфине придумано.
Есть только два банка для получения вознаграждения - Приват и Монобанк.
Почему бы не сделать два варианта выбора с уже внесенными реквизитами банков, чтобы не мучиться с добыванием реквизитов и транзитных счетов, а вбивать только номер карты или счета в выбранном банке?
Тогда и ошибки будут исключены, и звонить по этим вопросам будут меньше. Выбрал банк-получатель, поставил галочку, вбил номер карты (допустим). Все.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:27

Re: ПУМБ

На самом деле, получить можно в любом, а не только моно/привет. С уже внесёнными реквизитами было бы легче, согласен. Но это не тут предлагать надо) как вариант - в опроснике, который будет в письме после выплаты
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:35

Alex_ki

Мне на минфине сказали, что только в два банка выплачивают. Это я удивлялась, почему не могу получить на карту Пумба.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:45

Re: ПУМБ

Странно, не далее, как в пятницу получал на тас от них
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:53

  Hella написав:Alex_ki

Мне на минфине сказали, что только в два банка выплачивают. Это я удивлялась, почему не могу получить на карту Пумба.

в два банка по номеру карты, в остальные нужен номер карточного счета
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:12

vollena71
Спасибо, буду знать.
Формулировка на сайте: *Внимание! Обслуживаются счета 2620 и 2625 групп и карт Приват Банка.

Лично я не поняла этого, потому и запуталась. После прохождения квеста все кажется ясным :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:19

  jay2004 написав:Да.
Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.

Супер! Приятного пользования 8)
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:42

  PUMB написав:
  jay2004 написав:Да.
Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.

Супер! Приятного пользования 8)


Зашёл по-минимуму, процентики маленькие :cry: . Но обслуживание и ИБ - понравилось.
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jay2004
 
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