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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 15:20
Сложновато на минфине придумано.
Есть только два банка для получения вознаграждения - Приват и Монобанк.
Почему бы не сделать два варианта выбора с уже внесенными реквизитами банков, чтобы не мучиться с добыванием реквизитов и транзитных счетов, а вбивать только номер карты или счета в выбранном банке?
Тогда и ошибки будут исключены, и звонить по этим вопросам будут меньше. Выбрал банк-получатель, поставил галочку, вбил номер карты (допустим). Все.
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:27
На самом деле, получить можно в любом, а не только моно/привет. С уже внесёнными реквизитами было бы легче, согласен. Но это не тут предлагать надо) как вариант - в опроснике, который будет в письме после выплаты
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:35
Alex_ki
Мне на минфине сказали, что только в два банка выплачивают. Это я удивлялась, почему не могу получить на карту Пумба.
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:45
Странно, не далее, как в пятницу получал на тас от них
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:53
Hella написав:Alex_ki
Мне на минфине сказали, что только в два банка выплачивают. Это я удивлялась, почему не могу получить на карту Пумба.
в два банка по номеру карты, в остальные нужен номер карточного счета
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vollena71
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:12
vollena71
Спасибо, буду знать.
Формулировка на сайте: *Внимание! Обслуживаются счета 2620 и 2625 групп и карт Приват Банка.
Лично я не поняла этого, потому и запуталась. После прохождения квеста все кажется ясным
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:19
jay2004 написав:
Да.
Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.
Супер! Приятного пользования
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PUMB
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:42
PUMB написав: jay2004 написав:
Да.
Вчера сначала открыли пакет, потом внёс денежку в кассу - а потом только вместе с менеджером идёшь открывать на публичном планшете депо.
Супер! Приятного пользования
Зашёл по-минимуму, процентики маленькие
. Но обслуживание и ИБ - понравилось.
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jay2004
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:20
Alex_ki написав:
в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё
плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
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J
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:22
PUMB написав:
пакет "Депозитный"
в пакете "Депозитный" есть плата за несанкционированный овердрафт?
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