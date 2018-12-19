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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:29

Re: ПУМБ

J написав:
  PUMB написав: пакет "Депозитный"

в пакете "Депозитный" есть плата за несанкционированный овердрафт?
Есть
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:30

Re: ПУМБ

J написав:
  Alex_ki написав: в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё

плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
Если р2р ПУМБ и до 18, то овера не будет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:09

Подскажите, в течение какого времени нужно открыть депозит после подачи заявки на бонус?
AVZ
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:14

AVZ до 31,12,2018 - это мах бонус
в течении 30 дней с дня заявки - стандартный
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:22

  qwe_ua написав:
J написав:
  Alex_ki написав: в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё

плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
Если р2р ПУМБ и до 18, то овера не будет.

По депозитке даже если возникает теховер - то звонком на гарячку создается заявка на проверку причин его возникновения и как правило списанные проценты в тот же день возвращают на карту.
Flamingo
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20.12.2018 21:22
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