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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:29
Re: ПУМБ
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:30
Re: ПУМБ
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:09
Подскажите, в течение какого времени нужно открыть депозит после подачи заявки на бонус?
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:14
AVZ до 31,12,2018 - это мах бонус
в течении 30 дней с дня заявки - стандартный
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:22
По депозитке даже если возникает теховер - то звонком на гарячку создается заявка на проверку причин его возникновения и как правило списанные проценты в тот же день возвращают на карту.
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