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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:29
J написав: PUMB написав:
пакет "Депозитный"
в пакете "Депозитный" есть плата за несанкционированный овердрафт?
Есть
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qwe_ua
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:30
J написав: Alex_ki написав:
в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё
плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
Если р2р ПУМБ и до 18, то овера не будет.
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qwe_ua
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:09
Подскажите, в течение какого времени нужно открыть депозит после подачи заявки на бонус?
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AVZ
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:14
AVZ до 31,12,2018 - это мах бонус
в течении 30 дней с дня заявки - стандартный
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:22
qwe_ua написав: J написав: Alex_ki написав:
в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё
плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
Если р2р ПУМБ и до 18, то овера не будет.
По депозитке даже если возникает теховер - то звонком на гарячку создается заявка на проверку причин его возникновения и как правило списанные проценты в тот же день возвращают на карту.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:29
Goodman написав:AVZ
до 31,12,2018 - это мах бонус
в течении 30 дней с дня заявки - стандартный
Максимальный или стандартный?
А где в условия про это почитать? Я не нашел
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AVZ
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:47
AVZ написав:
Максимальный или стандартный?
Мах - это применение инд. прокода, который вы получили по е-мейл.
Стандарт - станд. условия на страничке - Бонус к депозиту.
Закажите обратный звонок - будет детальное пояснение. Удачи вам!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:08
qwe_ua написав: J написав: Alex_ki написав:
в иб открыл депо. На следующий день по п2п накидал на карту, открыл ещё
плата за несанкционированный овердрафт при этом возникает?
Если р2р ПУМБ и до 18, то овера не будет.
Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:09
Goodman
Спасибо!
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AVZ
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:28
Фантом написав:Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.
Нет, не будет. День в день пойдет.
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qwe_ua
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