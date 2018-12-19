|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:44
qwe_ua написав:
Фантом написав:Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.
Нет, не будет. День в день пойдет.
Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:48
Фантом написав: qwe_ua написав:
Фантом написав:Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.
Нет, не будет. День в день пойдет.
Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|