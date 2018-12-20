Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:44
Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:48
Re: ПУМБ
Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:37
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Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.[/quote]Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...[/quote]
Я когда через кассу пополняют карту и сразу на депо то тоже овер. Жду обычно до 17-18.00 когда будет не в доступной сумме а на балансе. А то каждый раз по 7грн списывали за овердрафт
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:40
Re: ПУМБ
В кассе это через POS-терминал или через менеджера->кассира?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:22
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