Додано: Чет 20 гру, 2018 23:37

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Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.[/quote]Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...[/quote]



Я когда через кассу пополняют карту и сразу на депо то тоже овер. Жду обычно до 17-18.00 когда будет не в доступной сумме а на балансе. А то каждый раз по 7грн списывали за овердрафт