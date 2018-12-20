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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2163216421652166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:44

  qwe_ua написав:
Фантом написав:Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.

Нет, не будет. День в день пойдет.


Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:48

Re: ПУМБ

Фантом написав:
  qwe_ua написав:
Фантом написав:Будет. Но после переписки с саппортом, стронируют.

Нет, не будет. День в день пойдет.


Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.
Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:37

[/quote]

Странно. Я уже раз пять с поддержкой общался. Как только деньги, после такой операции появляются на карте, сразу списывают в овердрафт. У меня даже шаблон на обращение есть, только суммы меняю.[/quote]Вы пополняет карту через р2р ПУМБ до 18:00, перекидываете на депозит и получаете Овер? Гм...[/quote]

Я когда через кассу пополняют карту и сразу на депо то тоже овер. Жду обычно до 17-18.00 когда будет не в доступной сумме а на балансе. А то каждый раз по 7грн списывали за овердрафт
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:40

Re: ПУМБ

PUnder написав:Я когда через кассу пополняют карту и сразу на депо то тоже овер. Жду обычно до 17-18.00 когда будет не в доступной сумме а на балансе. А то каждый раз по 7грн списывали за овердрафт

В кассе это через POS-терминал или через менеджера->кассира?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:22

  PUMB написав:
  ruvex написав:
  PUMB написав:
Пакет "Депозитный" открывается в рамках обслуживания у сотрудника.


Имелось ввиду "можно депозит открыть самостоятельно" после получения карты в ИБ? :D
У вас же есть надбавка +1% за откытие в ИБ. Хотелось бы ее получить.
Иди менеджер сам может открыть депозит с надбавкой?


В отделениях планшеты стоят для клиентов, и сотрудники помогают впервые зайти в ИБ, сменить пароль и открыть депозит в ИБ

А можно из акции с Минфином исключить депозит Свободный? Заведу двоих клиентов серьёзными суммами, а иначе ставка ваша не конкурентной окажется. Клиенты уже со стажем, но срочных депо давно не было, а были / есть только Свободные и те небольшие. Принимайте предложение ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:39

Re: ПУМБ

  kreuz написав:А можно из акции с Минфином исключить депозит Свободный?


Акция не есть обязательной. Можете открывать на общих основаниях.
Серьезные суммы -> серьезный финмон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:53

  Goodman написав:
  kreuz написав:А можно из акции с Минфином исключить депозит Свободный?


Акция не есть обязательной. Можете открывать на общих основаниях.
Серьезные суммы -> серьезный финмон.

Квитанции от ФГВ идеально подходят-40 банков с ВА и есть официальный источник на 8 000 000 гривен, вроде не мало ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 07:42

  Goodman написав:
  kreuz написав:А можно из акции с Минфином исключить депозит Свободный?


Акция не есть обязательной. Можете открывать на общих основаниях.
Серьезные суммы -> серьезный финмон.

Так ПУМБ же условия ухудшил совсем недавно, по звоночку как раз отсюда, поэтому здесь же и поборемся за улучшения, тем более что подготовиться к ухудшению надо было за 30 дней до его объявления, т.е. как моя жена потом )) А без надбавок Минфина ставки неконкурентны, увы. В остальном конечно Вы правы: "Выживание - дело сугубо добровольное" )))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:01

  sens написав:
  Goodman написав:
  kreuz написав:А можно из акции с Минфином исключить депозит Свободный?


Акция не есть обязательной. Можете открывать на общих основаниях.
Серьезные суммы -> серьезный финмон.

Квитанции от ФГВ идеально подходят-40 банков с ВА и есть официальный источник на 8 000 000 гривен, вроде не мало ?

А какой срок годности таких квитанций? А то в УГБ например по ним лояльность только полгода кажись действует...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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