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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2164216521662167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:22

Квесторе_поверніться
У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))

Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:57

ув. представитель ПУМБ

Онлайн реєстрація для отримання виплат ФГВФО тимчасово недоступна

https://retail.pumb.ua/fgv/form
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:27

  kreuz написав:Квесторе_поверніться
У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))

Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))

8000000\40 =200000...а скільки згоріло під ТА? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:35

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Квесторе_поверніться
У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))

Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))

8000000\40 =200000...а скільки згоріло під ТА? :)

Цифри не мої, нехай їх автор коментує...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:25

Ув.PUMB разъясните пожалуйста следующую ситуацию.
12 декабря я оформил миттеву карту в отделении и пополнил в терминале на 100 грн. Этим же вечером открыл в ПУМБ-онлайн "Конструктор".
Вчера закрыл и в итоге, как говорится – остался должен.) Потому что на счет вернулось 99,99 грн. По операциям получилось следующее:

100,00 UAH - капитализация суммы депозита;
0,19 UAH - капитализация суммы начисленных процентов;
0,04 UAH - возврат суммы НДФЛ с доходов физ. лиц в виде процентов;
-0,24 UAH - возврат излишне выплаченных процентов, начисленных по депозитному договору!!!
Что это за "излишне выплаченные проценты"?
Это как понимать?
А если бы сумма депо была немного другая?
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:55

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Квесторе_поверніться
У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))

Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))

8000000\40 =200000...а скільки згоріло під ТА? :)

Цифри не мої, нехай їх автор коментує...
пишите еще,)
никому не верю
sens
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