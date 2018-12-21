Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:22

Квесторе_поверніться

У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))



Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))

Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/