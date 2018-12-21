kreuz написав:Квесторе_поверніться У квитанціях від ФГВ 200+ кгрн не буває ) А в нас може й бути, якщо з ПУМБою домовимося ))
Агов, ПУМБе! Скоріше давайте добро на мою оферту, вона для вас цілком індивідуальна, проте ризиків для вас жодних, бо ФГВ за вами стоїть, не за мнов )))
8000000\40 =200000...а скільки згоріло під ТА?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Ув.PUMB разъясните пожалуйста следующую ситуацию. 12 декабря я оформил миттеву карту в отделении и пополнил в терминале на 100 грн. Этим же вечером открыл в ПУМБ-онлайн "Конструктор". Вчера закрыл и в итоге, как говорится – остался должен.) Потому что на счет вернулось 99,99 грн. По операциям получилось следующее:
100,00 UAH - капитализация суммы депозита; 0,19 UAH - капитализация суммы начисленных процентов; 0,04 UAH - возврат суммы НДФЛ с доходов физ. лиц в виде процентов; -0,24 UAH - возврат излишне выплаченных процентов, начисленных по депозитному договору!!! Что это за "излишне выплаченные проценты"? Это как понимать? А если бы сумма депо была немного другая?
AVZ написав:Ув.PUMB разъясните пожалуйста следующую ситуацию. 12 декабря я оформил миттеву карту в отделении и пополнил в терминале на 100 грн. Этим же вечером открыл в ПУМБ-онлайн "Конструктор". Вчера закрыл и в итоге, как говорится – остался должен.) Потому что на счет вернулось 99,99 грн. По операциям получилось следующее:
100,00 UAH - капитализация суммы депозита; 0,19 UAH - капитализация суммы начисленных процентов; 0,04 UAH - возврат суммы НДФЛ с доходов физ. лиц в виде процентов; -0,24 UAH - возврат излишне выплаченных процентов, начисленных по депозитному договору!!! Что это за "излишне выплаченные проценты"? Это как понимать? А если бы сумма депо была немного другая?
Напишите нам в личные Ваши ФИО и ИНН, проверим. Напомним, что Миттєва платная в обслуживании.
kreuz написав:sens А на этот вопрос как Вы ответите?
Сенс приховує від прогресивної громадськості суму своїх втрачених депо. Якщо не по всіх 40 то хоч по свіжому ВТБ...відчуваю що там не слабо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.