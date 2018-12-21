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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:14
sens, не люблю шоколаду, краще Ви...смачного.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:58
Re: ПУМБ
Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:20
Здравствуйте. Приносим свои извинения, попробуем разобраться. Укажите нам в личные сообщения, пожалуйста, ФИО и ИНН, адрес отделения, куда Вы обращались
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