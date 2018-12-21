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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2165216621672168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:14

sens, не люблю шоколаду, краще Ви...смачного. :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:58

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Напишите нам в личные Ваши ФИО и ИНН, проверим.
Напомним, что Миттєва платная в обслуживании.


Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:20

  Goodman написав:
  PUMB написав:Напишите нам в личные Ваши ФИО и ИНН, проверим.
Напомним, что Миттєва платная в обслуживании.


Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????


Здравствуйте. Приносим свои извинения, попробуем разобраться. Укажите нам в личные сообщения, пожалуйста, ФИО и ИНН, адрес отделения, куда Вы обращались
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 2165216621672168
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