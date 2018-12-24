RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2166216721682169>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:14

sens, не люблю шоколаду, краще Ви...смачного. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27044
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:58

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Напишите нам в личные Ваши ФИО и ИНН, проверим.
Напомним, что Миттєва платная в обслуживании.


Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 23.11.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:20

  Goodman написав:
  PUMB написав:Напишите нам в личные Ваши ФИО и ИНН, проверим.
Напомним, что Миттєва платная в обслуживании.


Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????


Здравствуйте. Приносим свои извинения, попробуем разобраться. Укажите нам в личные сообщения, пожалуйста, ФИО и ИНН, адрес отделения, куда Вы обращались
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:59

Re: ПУМБ

Щоб відкрити депозит в Інтернет-банкінгу, які рахунки чи картки потрібно відкрити щоб внести готівку? І яка на них комісія (якщо є)?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 12.11.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:03

  KIM30 написав:Щоб відкрити депозит в Інтернет-банкінгу, які рахунки чи картки потрібно відкрити щоб внести готівку? І яка на них комісія (якщо є)?

Достатньо мати картку під депо, поповнення через касу без комісії.
Вроді так...по старій памяті.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27044
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Достатньо мати картку під депо, поповнення через касу без комісії.
Вроді так...по старій памяті.


у них уже появились терминалы на приём 24часа в сутки без комис. очень удобно мне с пумб. кидаю им на дело монеты, банк в двух шагах от моего дома. немного капают при этом проценты. а потом через SENDMONEY 25числа пополняю без комиссии приватку. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Достатньо мати картку під депо, поповнення через касу без комісії.
Вроді так...по старій памяті.


у них уже появились терминалы на приём 24часа в сутки без комис. очень удобно мне с пумб. кидаю им на дело монеты, банк в двух шагах от моего дома. немного капают при этом проценты. а потом через SENDMONEY 25числа пополняю без комиссии приватку. :P

Было ТРИ таких кешина у Киёве. А вы де надыбали свой?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26889
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3102 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:37

Re: ПУМБ

  clientage написав:Было ТРИ таких кешина у Киёве. А вы де надыбали свой?

запорожье стоит два таких. может есть и больше в городе, но я бываю только в этих двух отделениях, поэтому там и кидаю в этот автомат фантики.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:38

Re: ПУМБ

Я правильно розумію: депо "Дохідний" на 6 міс. - 15,7% зі щомісячною виплатою - якщо оформлювати в Інет-банкінгу? У відділенні - 14,7%?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 12.11.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:48

  KIM30 написав:Я правильно розумію: депо "Дохідний" на 6 міс. - 15,7% зі щомісячною виплатою - якщо оформлювати в Інет-банкінгу? У відділенні - 14,7%?

ага,
у меня в ИБ "Дохідний" на 6 міс.зі щомісячною виплатою:
- от 500грн - 15,7%
- от 200Кгрн - 16,0%
+ бонус +1,8% годовых от вклада от МинФина для депо от 30К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26889
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3102 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2166216721682169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, lel, liliya_logical, Кащей і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11368)
25.12.2018 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.