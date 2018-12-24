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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:14
sens, не люблю шоколаду, краще Ви...смачного.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:58
Re: ПУМБ
Это не день, это беда.
Сегодня полдня проторчал в ПУМБЕ так и не смог открыть пакет депозитный.
Не работает программа. Именно программа на открытие карточки, все остальные работают.
Было три подхода , последний с 11 до 12-30 - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Отправили домой. Пумб где качество????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:20
Здравствуйте. Приносим свои извинения, попробуем разобраться. Укажите нам в личные сообщения, пожалуйста, ФИО и ИНН, адрес отделения, куда Вы обращались
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:59
Re: ПУМБ
Щоб відкрити депозит в Інтернет-банкінгу, які рахунки чи картки потрібно відкрити щоб внести готівку? І яка на них комісія (якщо є)?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:03
Достатньо мати картку під депо, поповнення через касу без комісії.
Вроді так...по старій памяті.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
Re: ПУМБ
у них уже появились терминалы на приём 24часа в сутки без комис. очень удобно мне с пумб. кидаю им на дело монеты, банк в двух шагах от моего дома. немного капают при этом проценты. а потом через SENDMONEY 25числа пополняю без комиссии приватку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:27
Было ТРИ таких кешина у Киёве. А вы де надыбали свой?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:37
Re: ПУМБ
запорожье стоит два таких. может есть и больше в городе, но я бываю только в этих двух отделениях, поэтому там и кидаю в этот автомат фантики.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:38
Re: ПУМБ
Я правильно розумію: депо "Дохідний" на 6 міс. - 15,7% зі щомісячною виплатою - якщо оформлювати в Інет-банкінгу? У відділенні - 14,7%?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:48
ага,
у меня в ИБ "Дохідний" на 6 міс.зі щомісячною виплатою:
- от 500грн - 15,7%
- от 200Кгрн - 16,0%
+ бонус +1,8% годовых от вклада от МинФина для депо от 30К
... делайте хоть что-нибудь!
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