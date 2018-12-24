clientage написав:
ага,
у меня в ИБ "Дохідний" на 6 міс.зі щомісячною виплатою:
- от 500грн - 15,7%
- от 200Кгрн - 16,0%
+ бонус +1,8% годовых от вклада от МинФина для депо от 30К
Дякую! У них на сайті такі ж ставки, але з приміткою "Всі відсоткові ставки вказані з урахуванням бонусу за лояльність, а також до оподаткування.
Хотів з А-банки частину перекинути, але виходить так, що в А-банці на 6 міс. - 17,2%, а в Пумбі (з врахуванням бонуса від Мінфіну) - 17,5% (15,7+1,8). Не вартує заморочуватися. Хіба що є сенс щоб заробити Новорічний бонус від Мінфіну.