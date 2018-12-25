KIM30 написав:Я правильно розумію: депо "Дохідний" на 6 міс. - 15,7% зі щомісячною виплатою - якщо оформлювати в Інет-банкінгу? У відділенні - 14,7%?
ага, у меня в ИБ "Дохідний" на 6 міс.зі щомісячною виплатою: - от 500грн - 15,7% - от 200Кгрн - 16,0% + бонус +1,8% годовых от вклада от МинФина для депо от 30К
Дякую! У них на сайті такі ж ставки, але з приміткою "Всі відсоткові ставки вказані з урахуванням бонусу за лояльність, а також до оподаткування.
Хотів з А-банки частину перекинути, але виходить так, що в А-банці на 6 міс. - 17,2%, а в Пумбі (з врахуванням бонуса від Мінфіну) - 17,5% (15,7+1,8). Не вартує заморочуватися. Хіба що є сенс щоб заробити Новорічний бонус від Мінфіну.
KIM30 написав:Не вартує заморочуватися. Хіба що є сенс щоб заробити Новорічний бонус від Мінфіну.
Не вартуе. Я в субботу полдня не мог отрыть пакет депозитный. Если хотите рубануть 500 гринов - выбирайте ОТП, там дешевле будет. С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
а 2й банк хто? Для 500 ДВе банки ж нуна Вот ищу сладкую парочку с депо через ИБ. Причем у пумбы у меня ток валютные, а у цыгана уже куча ахцЫонных открыто. Ну нема куды теперь с толком палтишок пристроить... разве шо Алке отдать на Сбер+