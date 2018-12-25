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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2166216721682169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03

  clientage написав:
  KIM30 написав:Я правильно розумію: депо "Дохідний" на 6 міс. - 15,7% зі щомісячною виплатою - якщо оформлювати в Інет-банкінгу? У відділенні - 14,7%?

ага,
у меня в ИБ "Дохідний" на 6 міс.зі щомісячною виплатою:
- от 500грн - 15,7%
- от 200Кгрн - 16,0%
+ бонус +1,8% годовых от вклада от МинФина для депо от 30К

Дякую! У них на сайті такі ж ставки, але з приміткою "Всі відсоткові ставки вказані з урахуванням бонусу за лояльність, а також до оподаткування.

Хотів з А-банки частину перекинути, але виходить так, що в А-банці на 6 міс. - 17,2%, а в Пумбі (з врахуванням бонуса від Мінфіну) - 17,5% (15,7+1,8). Не вартує заморочуватися. Хіба що є сенс щоб заробити Новорічний бонус від Мінфіну.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:40

Re: ПУМБ

+50 грн от минфина если вставить промокод, тут многие их в подписи указывают
temjap4
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:50

  temjap4 написав:+50 грн от минфина если вставить промокод, тут многие их в подписи указывают

При оформленні заявки на сайті Мінфін вказуєте цей промокод. І після відкриття депозиту отримуєте крім бонусу ще +50 грн.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:36

Re: ПУМБ

  KIM30 написав:Не вартує заморочуватися. Хіба що є сенс щоб заробити Новорічний бонус від Мінфіну.


Не вартуе.
Я в субботу полдня не мог отрыть пакет депозитный.
Если хотите рубануть 500 гринов - выбирайте ОТП, там дешевле будет.
С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:10

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Если хотите рубануть 500 гринов - выбирайте ОТП

а 2й банк хто? Для 500 ДВе банки ж нуна
Вот ищу сладкую парочку с депо через ИБ. Причем у пумбы у меня ток валютные, а у цыгана уже куча ахцЫонных открыто. Ну нема куды теперь с толком палтишок пристроить... разве шо Алке отдать на Сбер+ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:44

Re: ПУМБ

  clientage написав:а 2й банк хто? Для 500 ДВе банки ж нуна


Выбрал для себя 2 новых банка.
Изначально это Универсал и ПУМБ.
Пумб не дается в руки - на смену ПУМБУ приходит ОТП.
ОТП банально на 10 к дешевле и геммора меньше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:54

Понятненькоо, значит подождемс акции под следующее Рождество, мож там ченить наколядуемс :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:51

Re: ПУМБ

  Goodman написав:С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....


у них что 4 дня не работает программа?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:02

Re: ПУМБ

vitaliian написав:
  Goodman написав:С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....


у них что 4 дня не работает программа?
Сегодня с трудом открыли Депозитку. Сразу предупреждали, что только попробуют.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:22

  lel написав:
vitaliian написав:
  Goodman написав:С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....


у них что 4 дня не работает программа?
Сегодня с трудом открыли Депозитку. Сразу предупреждали, что только попробуют.


Только что позвонил в Ирпенский филиал программа как не работала 22.12 так не работает до сих пор, несу депозит в другой банк...
vitaliian
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